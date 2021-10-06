Салах хоче збільшення заробітної плати

Джерело - Чемпiон.

Мохамед Салах хоче заробляти в Ліверпулі до 380 тисяч фунтів на тиждень.

Про це повідомляє The Independent.

Салах забив неймовірний гол у ворота Манчестер Сіті

Це майже вдвічі більше зарплати за його поточним контрактом (200 тисяч фунтів в тиждень).

Раніше повідомлялося, що Салаха не влаштовує його заробітна плата в клубі і він хотів би значно її підвищити, під час підписання нової угоди.

Поточний контракт 28-річного єгиптянина з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року.

У цьому сезоні Мохамед провів за Ліверпуль матчів у всіх турнірах, забив 9 голів і віддав 3 гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює Мо в 100 мільйонів євро.