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Салах хоче збільшення заробітної плати

Сьогодні 12:13 102 0
Салах хоче збільшення заробітної плати
#Салах, #АПЛ, #Ліверпуль

Джерело - Чемпiон.

Мохамед Салах хоче заробляти в Ліверпулі до 380 тисяч фунтів на тиждень.

Про це повідомляє The Independent.

Салах забив неймовірний гол у ворота Манчестер Сіті

Це майже вдвічі більше зарплати за його поточним контрактом (200 тисяч фунтів в тиждень).

Раніше повідомлялося, що Салаха не влаштовує його заробітна плата в клубі і він хотів би значно її підвищити, під час підписання нової угоди.

Поточний контракт 28-річного єгиптянина з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року.

У цьому сезоні Мохамед провів за Ліверпуль матчів у всіх турнірах, забив 9 голів і віддав 3 гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює Мо в 100 мільйонів євро.

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