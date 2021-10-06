Салах хоче збільшення заробітної плати

Джерело - Чемпiон.
Мохамед Салах хоче заробляти в Ліверпулі до 380 тисяч фунтів на тиждень.
Про це повідомляє The Independent.
Салах забив неймовірний гол у ворота Манчестер Сіті
Це майже вдвічі більше зарплати за його поточним контрактом (200 тисяч фунтів в тиждень).
Раніше повідомлялося, що Салаха не влаштовує його заробітна плата в клубі і він хотів би значно її підвищити, під час підписання нової угоди.
Поточний контракт 28-річного єгиптянина з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року.
У цьому сезоні Мохамед провів за Ліверпуль матчів у всіх турнірах, забив 9 голів і віддав 3 гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює Мо в 100 мільйонів євро.