Нападника Зорі довикликали до збірної України

Джерело - Чемпiон.

Нападник Зорі Данило Алефіренко довикликаний до молодіжної збірної України.

Ротань оголосив заявку молодіжної збірної України на матчі відбору Євро-2023

Про це поломляться на офіційному сайті луганського клубу.

21-річний футболіст дебютував за молодіжку ще в березні 2021 року. На рахунку форварда один гол у 5 матчах.

Алефіренко візьме участь у навчально-тренувальному зборі команди, а також у матчах кваліфікації до Євро-2023.

Нагадаємо, молодіжна збірна України зіграє з Францією на виїзді 8 жовтня, а також в Запоріжжі 12 жовтня з командою Фарерських островів.