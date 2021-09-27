Стала відома заявка молодіжної збірної України

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список футболістів, які будуть готуватися до жовтневих матчів відбору на Євро-2023.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У заявку потрапило 24 футболісти:

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк).

Захисники: Максим Таловєров (Динамо, Чехія), Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (усі — Динамо Київ), Арсеній Батагов (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич (Рух Львів), Олег Горін (Минай), Валерій Дубко (Чорноморець Одеса).

Півзахисники: Володимир Бражко (Динамо Київ), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Дмитро Криськів (Металіст 1925 Харків), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва — Чорноморець Одеса), Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — Шахтар Донецьк), Вікентій Волошин (Десна Чернігів).

Нападники: Владислав Супряга (Динамо Київ), Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Левен, Бельгія).

Найближчі поєдинки турніру синьо-жовті проведуть із Францією (8 жовтня в Бресті) та Фарерськими островами (12 жовтня в Запоріжжі).

Раніше, молодіжна збірна України перемогла Вірменію у кваліфікації Євро-2023.