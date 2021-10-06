Шахтар може підписати форварда збірної Єгипту

Джерело - sport.ua.
Донецький Шахтар проявляє інтерес до 23-річного центрального нападника Мостафи Мохамеда, котрий зараз на правах оренди виступає за Галатасарай.
Про це повідомляє Fotospor.
Контракт Мохамеда належить єгипетському Замалеку, проте в січні, як очікується, у питанні оренди форварда настане більше ясності. Після цього Шахтар і буде готовий відкрити переговори з тим клубом, який буде відповідальний за подальшу долю гравця.
Інформацію по Мохамеду в Шахтарі вже зібрали, й лише непроста ситуація навколо його трансферу змушує гірників чекати.
Відзначається, що Шахтарю через травму Лассіни Траоре терміново потрібен нападник.
Мостафа Мохамед має на своєму рахунку 6 матчів і 1 забитий м'яч у складі національної збірної Єгипту. Його оціночна вартість на Transfermarkt становить 6,5 мільйонів євро.
Раніше, Шахтар може купити українського нападника за 15 мільйонів.