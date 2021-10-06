Шахтар може підписати форварда збірної Єгипту

Гірникам терміново потрібен нападник

Донецький Шахтар проявляє інтерес до 23-річного центрального нападника Мостафи Мохамеда, котрий зараз на правах оренди виступає за Галатасарай.

Про це повідомляє Fotospor.

Контракт Мохамеда належить єгипетському Замалеку, проте в січні, як очікується, у питанні оренди форварда настане більше ясності. Після цього Шахтар і буде готовий відкрити переговори з тим клубом, який буде відповідальний за подальшу долю гравця.

Інформацію по Мохамеду в Шахтарі вже зібрали, й лише непроста ситуація навколо його трансферу змушує гірників чекати.

Відзначається, що Шахтарю через травму Лассіни Траоре терміново потрібен нападник.

Мостафа Мохамед має на своєму рахунку 6 матчів і 1 забитий м'яч у складі національної збірної Єгипту. Його оціночна вартість на Transfermarkt становить 6,5 мільйонів євро.

Раніше, Шахтар може купити українського нападника за 15 мільйонів.