Шахтар може купити українського нападника за 15 мільйонів

Джерело - Чемпiон.

Донецький Шахтар може повернутися до варіанту з покупкою нападника Дніпра-1 і збірної України Артема Довбика.

На матчі Динамо - Шахтар встановили Національний рекорд України

Про це повідомляє український журналіст Ігор Циганик.

В ефірі свого стріму Циганик Live він заявив, що трансфер Довбика в Шахтар став актуальним після недавньої травми основного нападника "гірників" Лассіни Траоре, який в матчі Ліги Чемпіонів проти Інтера (0:0) пошкодив коліно і вибув приблизно на сім місяців.

"Правда, що трансфер Артема Довбика в Шахтар можливий. Наскільки мені відомо, перед придбанням Траоре Срна вже консультувався з Йовічевичем про можливу пропозицію по Довбику. За сумою в 15 млн. Я не виключаю, що саме така ціна буде стояти для Шахтаря від Дніпра-1 по Довбику. Приблизно таку ціну керівництво дніпрян хотіло за Довбика, коли ним цікавилося Динамо", — сказав Циганик.

24-річний футболіст став знаменитим після переможного гола в овертаймі матчу 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними України і Швеції (2:1). У поточному сезоні нападник Дніпра-1 забив п’ять голів в дев’яти матчах чемпіонату України. Він входить до п’ятірки найкращих бомбардирів Прем'єр-ліги.