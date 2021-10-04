Джерело - Чемпіон.

Матч Ліверпуля та Манчестер Сіті став центральним у сьомому турі АПЛ і завершився внічию 2:2.

Найбільш пам'ятним моментом матчу став гол гравця Ліверпуля Мохаммеда Салаха: він забив другий м'яч господарів після неймовірного соло-голу. Коментатор матчу в Англії викрикнув одразу, що такі голи забивають лише на відеоприставці.

Салах отримав м'яч на правому фланзі спиною до воріт, він обіграв чотирьох захисників і з гострого кута в штрафній пробив точно в дальній кут. Забитий м'яч можна переглянути у відеоогляді на 2.10 хвилині:

"Якби Кріштіану Роналду чи Ліонель Мессі забили такий гол, усі б сказали, що це м'яч світового класу. Мо Салах забиває такий гол, бо він є ТОП-класу. Лише найкращі гравці у світі можуть забити такі голи. Цей клуб ніколи не забуде ці речі, тож люди говоритимуть про цей гол довгий час - за 50 чи 60 років пам'ятатимуть цей гол", - заявив наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

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