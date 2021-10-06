Баварії дозволили заповнювати стадіон на 100 відсотків

Джерело - ua-football.
Баварія зможе повністю заповнювати свій стадіон під час домашніх матчів.
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Про це повідомляє офіційний сайт "мюнхенців".
Уже на найближчій домашній грі проти Гоффенгайма, який відбудеться 23 жовтня, Альянц Арена може бути заповнена на 100%. Місткість стадіону становить 75 тисяч осіб.
Обмеження щодо кількості глядачів у зв'язку з пандемією коронавірусу зняли вперше за півтора року.
При цьому наголошується, що на стадіон будуть допущені ті, хто повністю вакцинувалися від COVID-19 або здав негативний ПЛР-тест не раніше, ніж 48 годин тому.
Фінансовий директор Баварії Ян-Крістіан Дрізен висловився з цього приводу.
"Ми дуже раді, особливо за наших уболівальників, що тепер на нашій Альянц Арені знову дозволена повна відвідуваність. Ми приймемо всі необхідні запобіжні заходи, щоб і далі забезпечувати найвищий рівень безпеки та здоров'я глядачів", - сказав Дрізен.