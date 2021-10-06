Баварії дозволили заповнювати стадіон на 100 відсотків

Баварія зможе повністю заповнювати свій стадіон під час домашніх матчів.

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Про це повідомляє офіційний сайт "мюнхенців".

Уже на найближчій домашній грі проти Гоффенгайма, який відбудеться 23 жовтня, Альянц Арена може бути заповнена на 100%. Місткість стадіону становить 75 тисяч осіб.

Обмеження щодо кількості глядачів у зв'язку з пандемією коронавірусу зняли вперше за півтора року.

При цьому наголошується, що на стадіон будуть допущені ті, хто повністю вакцинувалися від COVID-19 або здав негативний ПЛР-тест не раніше, ніж 48 годин тому.

Фінансовий директор Баварії Ян-Крістіан Дрізен висловився з цього приводу.