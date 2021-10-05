УЄФА представив логотип Євро-2024

У логотипі Євро-2024 поєднуються шість кольорів

Джерело - Чемпiон.

УЄФА представив бренд чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

У логотипі Євро-2024 поєднуються шість кольорів, загальних для всіх 55 прапорів європейських країн, а також обриси берлінського Олімпіаштадіону, де відбудеться фінальний матч.

"Бренд просуває ідею Євро, відкритого для всіх і заохочує різноманіття. Футбол - область, де кожен повинен відчувати себе як вдома, і запуск бренду став першим кроком на шляху до облаштування цього дому на Євро-2024 в Німеччині. Активи бренду - від логотипу до візерунків і відео - віддають належне різноманітності уболівальників і європейського футболу ", - йдеться в повідомленні пресслужби УЄФА.

Чемпіонат Європи з футболу у 2024 року в Німеччині. На проведення турніру також претендувала Туреччина.

Матчі чемпіонату Європи 2024 року будуть відбуватися в Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюсельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті. Відзначимо, що в 1988 році в Німеччині вже проходив чемпіонат Європи. Також там проводили чемпіонати світу - в 1974 і 2006 роках.