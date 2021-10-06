Джерело - ФК Кривбас.
Кривбас підписав хорватського півзахисника Крістіана Ілича.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Останній клуб 25-річного хавбека - болгарський Локомотив з Пловдива, за який з літа минулого року він провів 31 матч і забив чотири голи.
У складі Локомотива Ілич виступав в єврокубках, зігравши два матчі в кваліфікації Ліги Європи. Також протягом кар'єри Крістіан пограв за австрійський Хартберг і шотландський Мазервелл.
Іліч - це уже другий хорватський легіонер Кривбасу.
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