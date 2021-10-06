Джерело - ФК Кривбас.

Кривбас підписав хорватського півзахисника Крістіана Ілича.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Останній клуб 25-річного хавбека - болгарський Локомотив з Пловдива, за який з літа минулого року він провів 31 матч і забив чотири голи.

У складі Локомотива Ілич виступав в єврокубках, зігравши два матчі в кваліфікації Ліги Європи. Також протягом кар'єри Крістіан пограв за австрійський Хартберг і шотландський Мазервелл.

Іліч - це уже другий хорватський легіонер Кривбасу.

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