Джерело - ФК Кривбас.
Кривбас підписав хорватського захисника Драгана Ловріча.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
25-річний центрбек став 17-м новачком Кривбасу в поточне міжсезоння і буде виступати в Кривому Розі під 17-м номером.
Драган перейшов зі словенської Мури, з якої вигравав національний чемпіонат. Також має досвід виступів в Італії і Хорватії.
Раніше, у четвертому турі Першої ліги Кривбас розгромив Кремінь.
Кривбас здобув чотири перемоги в чотирьох стартових турах Першої ліги і посідає друге місце в турнірній таблиці.