Ловріч - чемпіон Словенії в складі Мури

Джерело - ФК Кривбас.

Кривбас підписав хорватського захисника Драгана Ловріча.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний центрбек став 17-м новачком Кривбасу в поточне міжсезоння і буде виступати в Кривому Розі під 17-м номером.

Драган перейшов зі словенської Мури, з якої вигравав національний чемпіонат. Також має досвід виступів в Італії і Хорватії.

Раніше, у четвертому турі Першої ліги Кривбас розгромив Кремінь.

Кривбас здобув чотири перемоги в чотирьох стартових турах Першої ліги і посідає друге місце в турнірній таблиці.