НСК Олімпійський відремонтують за 50 мільйонів

Джерело - segodnya.

У Києві НСК Олімпійський відремонтують за 49,67 млн гривень. Планується встановити нові бігові доріжки, інженерні, теплокомунікаційні мережі, прочистити каналізацію і закупити спортивне обладнання.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

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Витрати підрядника складуть 20,96 млн гривень, матеріальні ресурси обійдуться в 13,73 млн гривень, зарплата – 3,89 млн гривень. Прибуток підрядника має скласти 291 тис. грн.



За захисну огорожу для метання молота заплатять 1,21 млн грн. За 288 тис. гривень. закуплять стійки для стрибка з жердиною (регулювання висоти від 1,5 до 6,35 метра). Також 784 тис. гривень заплатять за "місце приземлення для стрибка з жердиною" – набір спеціальних матів.