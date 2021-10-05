Суркіс: У матчах з Барселоною вирішиться все

У двох матчах з Барселоною буде визначена подальша доля Динамо у єврокубках.

Так вважає президент киян Ігор Суркіс.

"Це була одна з ключових ігор в чемпіонаті, Шахтар хотів наздогнати нас. Вважаю, що нічия є зараз хорошим результатом. Що стосується поразки від Баварії, то немає непереможних команд. Баварія програла в цьому турі чемпіонату.

А скоро нас чекають матчі з Барселоною, де, я думаю, взагалі все вирішиться в нинішніх єврокубках для нас. Будемо ми в Лізі чемпіонів грати далі або в Лізі Європи. Або взагалі вилетимо", - сказав Суркіс.