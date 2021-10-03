Джерело - Чемпіон.
У матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо зіграло внічию з донецьким Шахтарем.
Динамо - Шахтар 0:0
Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Вітіньйо дос Сантос (Ілля Шкурін 86), Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Денис Гармаш 86), Олександр Сирота, Томаш Кендзьора (Олександр Тимчик 86)
Шахтар: Андрій Пятов, Додо, Сергій Кривцов, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде, Марлос (Маркос Антоніо 66), Манор Соломон (Данило Сікан 66), Алан Патрік, Микола Матвієнко, Педріньйо (Тете 66)
Попередження: Микола Шапаренко 70, Вітіньйо дос Сантос 80 - Марлон 25, Сергій Кривцов 68, Данило Сікан 68, Тете 77.
Нагадаємо, фанати Динамо вивисіли образливого банера на адресу Шахтаря.