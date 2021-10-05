Пятов: Фінляндія за останні кілька років підняла свій рівень

Збірна України налаштовується на перемогу у матчі відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії.

Про це розповів голкіпер національної команди Андрій Пятов.

"Фінляндія - міцна, хороша команда, яка за останні кілька років дійсно підняла свій рівень. У них є свої місцеві зірки, до яких потрібно поставитися з увагою. В цілому, вони хороша команда. Цю гру потрібно вигравати що їм, що нам. Тому я думаю, буде хороший матч, - сказав П'ятов.