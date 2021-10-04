Петраков оцінив рівень гри збірної Фінляндії

В. о. головного тренера збірної України Олександра Петракова добре знаю наставника збірної Фінляндії Маркку Канерву.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи змінилася гра збірної Фінляндії? Звичайно, змінилася. Фіни у цілому змінилися в плані ставлення до футболу, робиться дуже багато майданчиків, манежів. Не забувайте, що ми грали в березні, а потім вони грали на Євро.

Дуже якісна команда, хороший тренер Канерва, я його добре знаю. Він пройшов всі етапи в збірній. Дисциплінована, зіграна, організована команда. Є зірочки - це воротар, Градецкі, Гленн Камара з Селтіка, центральний захисник Араюрі, і форварди Йоел Пох'янпало і Пуккі. Я раз 5 переглянув їх матч з Францією, все про них знаю. Хороша команда, але ми сильніші за них", - заявив Петраков.