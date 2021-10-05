Півзахисник Вереса вибув на шість місяців

Дмитро Кльоц прокоментував свою травму

Півзахисник рівненського Вереса Дмитро Кльоц не зіграв у матчі десятого туру УПЛ проти Олександрії через травму.

Про це розповів сам футболіст.

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На тренуванні футболіст ушкодив хрестоподібну зв’язку коліна і зараз готується до оперативного втручання.

"Травму отримав на тренуванні. Було зіткнення з Михайлом Сергійчуком. Він бив по воротах, я намагався вибити м'яч і він за інерцією вдарив не по м’ячу, а мені по нозі. Якось так. Не пам’ятаю всього епізоду в деталях, бо все дуже швидко сталося. Лікарі кажуть, що ушкодив хрестоподібні зв’язки. Зараз готуюся до операції", - відзначив Кльоц.

За інформацією клубного лікаря Юрія Сіренко, Кльоц зможе повернутися через шість місяців.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Дмитро Кльоц зіграв за Верес 9 матчів (8 у чемпіонаті та 1 у Кубку) і забив 1 гол.