Джерело - Чемпіон.
Верес та Олександрія розписали мирову в рамках 10 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
10 тур, 3 жовтня
Верес - Олександрія 0:0
Верес: Когут, Солдат, Мирошкін, Гончаренко, Нємчанінов, Полюлях, Петько, Пасіч Є.(Тимофієнко 85), Панасенко (Гегедош 81), Пасіч Г.(Дахновський 85), Сергійчук (Шестаков М., 66)
Запасні: Кичак, Махнєв, Гук, Гечев,
Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Гринь (Устименко 74), Калюжний, Третьяков (Одарюк 28), Мірошніченко, Дришлюк, Кожушко (Кирюханцев 74), Цуріков, Дубра
Запасні: Горох, Спінеллі, Бухал, Демченко, Копина, Рибалка.
Попередження: Калюжний 15, Дубра 20, Дришлюк 45+3, Бабогло 66, Кирюханцев 88
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