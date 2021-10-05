Піке може змінити клуб

Положення 34-річного іспанського центрального захисника Жерарда Піке у Барселоні знаходиться під загрозою.

Про це повідомляє Sport.es.

Тісні відносини футболіста з президентом клубу Жоаном Лапортою негативно позначаються на його контактах з іншою командою.

Піке фактично знаходиться в ізоляції в команді Рональда Кумана. Жерард може бути змушений шукати інше місце продовження кар'єри, якщо він не вирішить повісити бутси на цвях.

У поточному сезоні Піке провів за Барселону 8 матчів у всіх турнірах, де забив один гол.

Контракт гравця з "блаугранас" розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Піке пішов на скорочення зарплати, щоб допомогти Барселоні впоратися з кризою.