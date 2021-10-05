Джерело - sport.ua.
Положення 34-річного іспанського центрального захисника Жерарда Піке у Барселоні знаходиться під загрозою.
Про це повідомляє Sport.es.
Тісні відносини футболіста з президентом клубу Жоаном Лапортою негативно позначаються на його контактах з іншою командою.
Піке фактично знаходиться в ізоляції в команді Рональда Кумана. Жерард може бути змушений шукати інше місце продовження кар'єри, якщо він не вирішить повісити бутси на цвях.
У поточному сезоні Піке провів за Барселону 8 матчів у всіх турнірах, де забив один гол.
Контракт гравця з "блаугранас" розрахований до літа 2024 року.
Нагадаємо, що Піке пішов на скорочення зарплати, щоб допомогти Барселоні впоратися з кризою.