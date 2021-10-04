УПЛ розслідує порушення Динамо у матчі з Шахтарем

Українська Прем'єр-ліга вивчає факти порушення Динамо регламенту і кодексу етики під час матчу з Шахтарем.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

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"Ми з юристами, і зокрема КДК, це питання наразі вивчаємо. По-хорошому, з боку Динамо, звичайно, не правильно так робити. Чи можуть бути санкції? Так, для цього необхідне детальне юридичне обґрунтування, яке, зокрема, наразі опрацьовується нашою командою" — розповів Дикий.