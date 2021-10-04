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Динамо порушило регламент і кодекс етики під час матчу з Шахтарем

Вчора 21:44 4314 0
Динамо некоректно використало аудіосистему НСК Олімпійський
Динамо порушило регламент і кодекс етики під час матчу з Шахтарем
#Динамо, #Шахтар

Джерело - focus.ua.

У другому таймі матчу Динамо - Шахтар офіційний ведучий матчів Динамо на НСК Олімпійський 4 рази порушив регламент проведення змагань УПЛ і кодекс етики та чесної гри УАФ.

Про це повідомляє Фокус.

Андрій Плахотнюк, режисер і ведучий домашніх матчів Динамо, 4 рази використовуючи аудіосистему стадіону для публічного заклику "Усіх уболівальників підтримати Динамо, щоб київський клуб міг досягти перемоги над Шахтарем. Очевидно, що такі дії були викликані слабким шумовим супроводом матчу, тому що більша частина глядачів, які прийшли на гру, була нейтральною.

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Своїми діями і заявами офіційний представник Динамо, яким є ведучим домашніх матчів киян, порушив 21 статтю регламенту УПЛ, пункт 2 і пункт 4, у яких зазначено, що клуб несе відповідальність за поведінку офіційних представників у прив'язці до Кодексу етики і чесної гри УАФ і що офіційним представником вважається персона, яка виконує певну місію від імені клубу.

Згідно з пунктом 1.8 Кодексу етики і чесної гри УАФ зазначено, що клуби та учасники футбольного процесу повинні Беззаперечно дотримуватися принципів чесної гри і не використовувати у своїй діяльності методів і способів, які суперечать духу чесного суперництва. Очевидно, що до таких методів відноситься публічний емоційний тиск ведучого матчу в присутності 28 тисяч глядачів.

Раніше, Динамо перепідписало контракти з двома лідерами.

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