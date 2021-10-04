Майбутнє Кумана у Барселоні визначиться після матчу з Реалом

У Барселоні визначать майбутнє тренера

Рішення про майбутнє головного тренера Барселони Роналда Кумана може бути прийнято після 24 жовтня.

Про це повідомляє Marca.

Однієї з причин, по якій президент клубу Жуан Лапорта вирішив поки не звільняти нідерландця, стала неможливість знайти йому відповідну заміну найближчим часом. Також свою роль в цьому зіграли фінансові обмеження і в цілому не найкращий час для даної операції.

Три найближчі матчі Барселони - з Валенсією (17 жовтня), Динамо (20 жовтня) і Реалом (24 жовтня). Після класико роботі Кумана знову буде дана оцінка. Якщо у всіх трьох іграх команда доб'ється успіху, тренер залишиться на своїй посаді, якщо немає - його майбутнє знову буде під загрозою.

Нагадаємо, Атлетіко переграло Барселону з рахунком 2:0.