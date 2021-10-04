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Збірна України зібралася у Києві перед жовтневими матчами

Сьогодні 18:29 378 0
Гравці прибувають у збірну України
Збірна України зібралася у Києві перед жовтневими матчами
Фото - УАФ
#Україна

Джерело - УАФ.

У Києві стартував збір національної команди України.

Про це повідомляє УАФ.

У київський готель "Опера" вже прибула низка викликаних футболістів, у тому числі й ті, які отримали певні ушкодження в нещодавніх поєдинках за свої клуби,

Список гравців збірної України на жовтневий збір:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі –Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Андерлехт), Владислав Кочергін (Зоря), Владислав Калітвінцев (Десна).

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