Джерело - телеграм Рейс Киев - Амстердам.
Марлон став найкращим гравцем поєдинку 10 туру української Прем'єр-ліги Динамо - Шахтар (0:0).
Про це повідомляє InStat.
Захисник "гірників" набрав 313 балів.
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Найкращим футболістом у складі Динамо став Микола Шапаренко - 302 бала.
Шахтар:
Марлон - 313
Пятов - 302
Додо - 294
Кривцов - 288
Тете - 260
Матвієнко - 259
Майкон - 258
Антоніо - 251
Соломон - 249
Степаненко - 241
Педріньо - 234
Патрік - 230
Марлос - 220
Сікан - 210
Динамо:
Шапаренко - 302
Бущан - 284
Буяльский - 283
Кендзьора - 282
Забарний - 267
Сидорчук - 259
Сирота - 249
Караваєв - 248
Де Пена - 244
Циганков - 224
Вітіньо - 224