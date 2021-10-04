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Марлон - найкращий гравець матчу Динамо - Шахтар за версією InStat

Сьогодні 14:58 172 0
Найкращим футболістом у складі Динамо став Шапаренко
Марлон - найкращий гравець матчу Динамо - Шахтар за версією InStat
#Шахтар, #Динамо, #УПЛ

Джерело - телеграм Рейс Киев - Амстердам.

Марлон став найкращим гравцем поєдинку 10 туру української Прем'єр-ліги Динамо - Шахтар (0:0).

Про це повідомляє InStat.

Захисник "гірників" набрав 313 балів.

  АктуальноЛуческу - найкращий тренер 10 туру УПЛ

Найкращим футболістом у складі Динамо став Микола Шапаренко - 302 бала.

Шахтар:

Марлон - 313
Пятов - 302
Додо - 294
Кривцов - 288
Тете - 260
Матвієнко - 259
Майкон - 258
Антоніо - 251
Соломон - 249
Степаненко - 241
Педріньо - 234
Патрік - 230
Марлос - 220
Сікан - 210

Динамо:

Шапаренко - 302
Бущан - 284
Буяльский - 283
Кендзьора - 282
Забарний - 267
Сидорчук - 259
Сирота - 249
Караваєв - 248
Де Пена - 244
Циганков - 224
Вітіньо - 224
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