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Мбаппе: Влітку я просив ПСЖ відпустити мене

Сьогодні 13:42 261 0
Нападник збірної Франції має намір грати за Реал
Мбаппе: Влітку я просив ПСЖ відпустити мене
#Мбаппе, #ПСЖ

Джерело - RMC Sport.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе мав намір покинути французький клуб влітку.

Про це він розповів порталу RMC Sport.

"Я просив, щоб ПСЖ відпустив мене, тому що не планував продовжувати контракт і хотів, щоб клуб отримав гроші, на які міг би підписати гідну заміну. Цей клуб багато дав мені, я був усім задоволений протягом чотирьох років, проведених тут, і як і раніше всім задоволений", - заявив гравець.

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"Я заявив про це якомога раніше, щоб у клубу був час відреагувати. Хотів, щоб усі виграли від цієї угоди, щоб всі залишилися задоволені. І я говорив, що залишуся, якщо клуб мене не відпустить. Мені особисто не подобалися висловлювання про те, що я піду в останній тиждень серпня, адже я заявив про своє бажання піти ще в липні", - сказав Мбаппе.

Нагадаємо, Неймар ігнорує Мбаппе через Реал.

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