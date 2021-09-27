Неймар ігнорує Мбаппе через Реал

Між нападниками не має взаєморозуміння

Нападники французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе та Неймар посварилися через бажання молодого чемпіона світу покинути клуб.

Про це повідомляє L'Equipe.

Неймар не зрозумів намірів Мбаппе та "віддячив" йому ігноруванням на полі. Бразильський форвард марив створенням атакувального тріо Мессі-Мбаппе-Неймар. Натомість француз почувається дедалі ізольованішим у роздягальні через іспаномовний і бразильський клани.

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У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе зіграв 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.