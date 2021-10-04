Луческу: Стиль Шахтаря був визначений ще в 2004 році

Стиль донецького Шахтаря був визначений у 2004 році президентом клубу Рінатом Ахметовим.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Стиль гри цієї команди був визначений ще в 2004 році президентом клубу Рінатом Ахметовим, тоді ж і я прийшов. І він зберігається до цих пір. Будь-який тренер може цей стиль в якихось деталях тільки поліпшити або погіршити. Це не означає, що Де Дзербі - поганий тренер", - заявив Луческу.