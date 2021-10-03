Геть із Києва, іржаві: уболівальники Динамо вивісили красномовний банер на Олімпійському

Джерело - Трибуна.

Ультрас київського Динамо вчергове продемонстрували своє ставлення до Шахтаря в Києві.

Фото: Трибуна

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