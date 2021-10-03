Габелок забив єдиний гол у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги харківський Металіст 1925 вдома переміг Минай.

Чемпіонат України - УПЛ

10 тур, 3 жовтня

Металіст 1925 - Минай 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 72 Габелок (пен)

Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Шершень, Ченбаєв, Западня, Ременяк, Криськів, Габелок, Голодюк, Батюшин, Марлісон (Зубков 64)

Минай: Кучер, Гончар, Матіч, Векляк, Багайоко (Синьогуб 46), Месхі (Хахльов 85), Петрусенко, Кулієв, Байдал, Коваленко (Ахмедзаде 59), Селезньов (Кобак 72)

Попередження: Ченбай 11, Габелок 18, Ременюк 68, Протасов 73, Криськів 90, Матіч 33, Б.Коваленко 54, Ахмедзаде 86

Раніше, Верес та Олександрія не визначили сильнішого в 10 турі УПЛ.