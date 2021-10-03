УПЛ. Верес та Олександрія не визначили сильнішого в 10 турі

Джерело - Чемпіон.
Верес та Олександрія розписали мирову в рамках 10 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
10 тур, 3 жовтня
Верес - Олександрія 0:0
Верес: Когут, Солдат, Мірошкін, Гончаренко, Нємчанінов, Полюлях, Петько, Пасіч Є.(Тімофієнко 85), Панасенко( Гегедош 81), Пасіч Г.(Дахновський 85), Сергійчук(66)
Запасні: Кичак, Шестаков, Махнєв, Гук, Тимофієнко, Дахновський, Гечев, Гегедош, Шестаков
Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Гринь(Устименко 74), Калюжний, Третьяков(Одарюк 28), Мірошніченко, Дришлюк, Кожушко(Кирюханцев 74), Цуріков, Дубра
Запасні: Горох, Спінеллі, Бухал, Кирюханцев, Одарюк, Демченко, Копина, Рибалка, Устименко
Попередження: Калюжний 15, Дубра 20, Дришлюк 45+3, Бабогло 66, Кирюханцев 88
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