Олів’є Тіль оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

У рамках десятого туру Української Прем'єр-ліги Ворскла вдома обіграла Інгулець.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь полтавського клубу.

Ворскла з 21 очком посідає третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України.

Чемпіонат України - УПЛ

10 тур, 2 жовтня

Ворскла - Інгулець 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Рангел, 2:0 - 77 Тіль, 3:0 - 84 Тіль

Ворскла: Різник - Чеснаков, Тамм, Яворський - Пердута, Скляр (Пешич, 88), Пуцлін, О. Тілль (Амількар, 88), Кане (Челядін, 78) - Рангел, Степанюк.

Інгулець: Шуст - Полегенько, Салем, Ковальов, Поспєлов (Козак, 83), Асмелаш - Бартулович (Шишка, 83), Запорожець, Шарай - Плохотнюк (Гопей, 83), Сітало.

Попередження: Пуцлін, 33 - Бартулович, 20, Шарай, 36.

Раніше, Дніпро-1 з голом Довбика переміг ФК Львів у 10 турі.