Металіст підписав нового генерального спонсора

Усі ініціативи будуть спрямовані на підтримку і розвиток українського професійного та дитячого спорту

Джерело - офіційний сайт Металіста.

Онлайн-сервіс виклику авто Uklon став генеральним спонсором харківського Металіста.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Партнерство Металіста і Uklon передбачає проведення низки спільних спортивних та соціальних активностей під егідою клубу.

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Усі ініціативи будуть спрямовані на підтримку і розвиток українського професійного та дитячого спорту, як в Харкові, так і в Україні в цілому.

Раніше Металіст переміг Ниву в 11 турі Першої ліги.