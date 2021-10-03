Металіст підписав нового генерального спонсора

Джерело - офіційний сайт Металіста.
Онлайн-сервіс виклику авто Uklon став генеральним спонсором харківського Металіста.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Партнерство Металіста і Uklon передбачає проведення низки спільних спортивних та соціальних активностей під егідою клубу.
Актуально: Красніков - про бюджет Металіста: Серйозний щодо реалій УПЛ
Усі ініціативи будуть спрямовані на підтримку і розвиток українського професійного та дитячого спорту, як в Харкові, так і в Україні в цілому.
Раніше Металіст переміг Ниву в 11 турі Першої ліги.