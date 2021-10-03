Красніков - про бюджет Металіста: Серйозний щодо реалій УПЛ

У харківського Металіста бюджет на рівні команд Прем'єр-ліги.

Про це заявив віце-президент клубу Євген Красніков.

"Точні цифри я не можу сказати, але це буде бюджет вищої ліги. Серйозний бюджет. Серйозний щодо реалій українського чемпіонату. З коронавірусом всі клуби просіли в світі, крім, може, ПСЖ і Манчестер Сіті. Були моменти, коли потрібно було виїхати на виїзд до Луцька або Ужгород. Я говорив, що ми поїдемо автобусом, а Ярославський відповів, що давайте організуємо чартер", - заявив функціонер.