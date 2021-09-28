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Шевченко: Є велике бажання повернутися у Мілан

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Легенда клубу позитивно оцінює нинішній стан команди
Шевченко: Є велике бажання повернутися у Мілан
#Мілан, #Шевченко

Джерело - Pianeta Milan.

Колишній гравець Мілана Андрій Шевченко продовжує стежити за виступами своєї колишньої команди та мріє одного разу повернутися.

Про це заявив сам фахівець.

"У мене є велике бажання повернутися в Мілан і знову почути цю музику стадіону.

Вважаю, що повернення в Лігу чемпіонів є позитивним фактором для цієї команди. ЛЧ допоможе молодим гравцям в їх прогресі.

У цього Мілана є великий потенціал", - сказав Шевченко.

Раніше Шевченка пов'язували з тренерською роботою в Мілані, проте тоді він працював зі збірною України. Зараз Мілан тренує Стефано Піолі.

Нагадаємо, Мілан з голом Мальдіні обіграв Спецію Коваленка у 6 турі Серії А.

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