УПЛ. Динамо - Шахтар 0:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Нулі на табло в українському класичному. Динамо зберігає лідерство в чемпіонаті України!

90' З кутового подавав Шахтар, від Забарного м'яч полетів у напрямку воріт, але Караваєв врятував свою команду вибивши снаряд з лінії.

90' Гармаш у центрі поля пресингував, але перестарався півзахисник киян і порушив правила.

90' Марлон боровся з Тимчиком у штрафному майданчику, фол в атаці зафіксував арбітр.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Тете подавав у штрафний майданчик, Сікан головою пробивав, але не влучив у площину воріт.

88' Тете віддав класний пас на Додо, але удар бразильця без проблем парирував Бущан.

87' Закиданна пішло на Сікана у штрафний майданчик, але Забарний вибив м'яч подалі.

86' Потрійна заміна в складі Динамо. Замість Вітіньо, Буяльського та Кендзьори на поле вийшли Шкурін, Гармаш та Тимчик.

85' Тете виконував подачу в штрафний майданчик, але м'яч від Кендзьори пішов на кутовий.

84' Шапаренко отримав пошкодження, але схоже, що зможе українець продовжити матч.

82' Тете отримав м'яч у штрафному майданчику і міг пробивати, але вирішив простріл виконати, проте ніхто з парнтерів на цю передачу не відгукнувся.

81' Втомилися трохи обидві команди, не так активно йдуть вперед і не так активно пресингують.

79' Вітіньо грубо зіграв проти Додо у центрі поля. Жовту картку отримав нападник Динамо.

78' На Матвієнка пішло закидання в штрафний майданчик, той скидував у центр, але захисники Динамо відбилися.

76' Тете відмахнувся від Караваєва за що отримав жовту картку.

74' Тете пішов у обіграш, але пройшовши двох захисників втратив м'яч.

72' Караваєв утікав у контратаку, але трохи в недодачу пішла передача і Антоніо вибив м'яч подалі від своїх воріт.

71' Шапаренко отримав жовту картку за розмови арбітром.

70' Патрік класно обігрався з Сіканом, але Сирота встиг заблокувати спробу удару від бразильця.

69' Де Пена намагався виконати подачу в штрафний майданчик, але м'яч зрізався і пішов за межі поля.

68' Тепер Сікан сзаду наступин на ногу Шапаренку. Ще одна жовта картка в нашому матчі.

67' Кривцов у центрі поля грубо зіграв проти Буяльського. Жовта картка для захисника Шахтаря.

65' Потрійна заміна в складі Шахтаря. Замість Марлоса, Степаненка та Соломона на поле вийшли Тете, Антоніо та Сікан.

63' Кривцов видав класну передачу на Додо, той прострілив у центр на Соломона, але Сирота перехопив цей пас. Після завершення епізоду боковий арбітр зафіксував офсайд.

61' Караваєв у центрі поля порушив правила проти Марлоса. Черговий штрафний у нашому матчі.

60' Педріньо намагався у центр штрафного майданчика прострілити, але Сирота заблокував передачу, ще й від бразильця м'яч пішов за межі поля.

58' Двічі кияни розігрували кутовий, але до удару ці стандарти не привели.

56' Гравці Динамо вирішили розіграти штрафний, Циганков виходив один на один, але Пятов урятував свою команду.

54' Продовжуюють "гірники" створювати затяжні позиційні атаки, кияни ж грають на контратаках.

52' Пішла подача з кута поля, але кияни відбилися.

51' Додо виконував подачу в штрафний майданчик, м'яч зрізався у ворота, але Бущан перевів снаряд на кутовий.

49' Кендзьора віддавав передачу на Вітіньо, але бразилець не зрозумів задумки партнера і втратив м'яч.

47' Пішла подача у штрафний майданчик Динамо, але кияни без проблем відбилися.

46' Другий тайм розпочався

Завершується перший тайм. Нулі на табло за досить цікавого матчу.

44' Буяльський клсно віддав передачу між лініями на Вітіньо, бразилець втік від Марлона і пробивав по воротах, але зовсім трохи вище пішов м'яч.

42' Вітіньо намагався прокинути м'яч собі на хід, але у боротьбі з Додо втратив м'яч.

40' Буяльський виконував подачу в штрафний майданчик, м'яч рикошетом від ноги Додо полетів у ворота, але Пятов урятував свою команду.

39' Вітіньо пробивав з-за меж штрафного майданчика, але трохи вище воріт пішов м'яч.

37' Степаненко виконував діагональ на Матвієнка, але захисник Шахтаря порушив правила проти Циганкова у верховій боротьбі.

36' Сидорчук розганяв контратаку, але його зупинив Майкон. Штрафний зафіксував суддя.

34' Контролюють м'яч команди по черзі, проте частіше до чужих воріт підходять "гірники".

32' Сидорчук опинився на газоні після боротьби з Патріком. Невеличка перепалка в центрі поля сталася, але штравфний суддя не зафіксував.

30' З кутового подавав Патрік, пожежа сталася в штрафному майданчику Динамо, але Шапаренко все ж вибив м'яч подалі від своїх воріт.

28' Марлос небезпечно пробивав обвідним ударом, але декількох метрів не вистачило для голу лідеру Шахтаря.

27' Вітіньо наважився на дальній удар, але повз ворота пішов м'яч.

25' Вітіньо класно у центрі розвернувся і втікав від Марлона, але захисник Шахтаря збив нападника Динамо. Жовта для лідера захисту "гірників".

24' Караваєв намагався пробити з дальньої дистанції, але м'яч пішов у руки Пятову.

23' Педріньо у центрі поля наступив на ногу Буяльському, усним попередженням обмежився арбітр матчу.

22' Педріньо виконував закидання на Соломона, але Кендзьора встиг вибити м'яч на кутовий.

21' Патрік у центрі поля підштовхнув Сидорчука. Штрафний на користь Динамо.

19' Продовжують розігрувати "гірники" м'яч, Динамо грає другим номером і чекає на свій шанс.

17' Пішла подача з корнера і від Шапаренка м'яч полетів у сторону воріт, проте Бущан парирував цей удар.

16' Соломон втік від Кендзьори, але Забарний підстрахував партнера і вибив м'яч на кутовий.

14' Вітіньо вийшов на ударно позицію і пробивав по воротах, але Марлон заблокував його удар.

12' Бущан намагався віддати передачу на Де Пену, але помилився. Не перший раз гравці Динамо в простих ситуаціях втрачають м'яч.

10' Відразу після цього Шахтар втікав у контратаку, Патрік наважився на дальній удар, але трохи вище воріт полетів м'яч.

9' Де Пена увірвався у штрафний майданчик, пробивав у ближній кут, але влучив у стійку. Буяльський намагався добити, але Марлон заблокував його удар.

8' Контролює Шахтар м'яч, але досить повільно "гірники" просуваються вперед.

6' Вітіньо виконував простріл у штрафний майданчик, але Марлон заблокував пас від вінгера Динамо.

5' Додо навішував у штрафний майданчик Динамо, але Циганков головою вибив м'яч подалі від своїх воріт.

3' Сидорчук намагався виконати закидання на Вітіньо, але трохи не встиг бразилець до м'яча і випустив його за межі поля.

2' Додо збив Шапаренка на чужій половині поля, суддя все бачив і призначив штрафний удар.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання приурочена до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Динамо: Бущан, Кендзьора, Сирота, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Вітіньйо, Циганков

Запасні: Бойко, Шабанов, Тимчик, Гармаш, Андрієвський, Лєднєв, Супряга, Антюх, Шкурін

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Марлос, Педріньйо

Запасні: Трубін, Бондар, Корнієнко, Конопля, Маркос Антоніо, Тете, Мудрик, Судаков, Сікан

Київське Динамо проведе класичне протистояння проти донецького Шахтаря в десятому турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 3 жовтня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 19:30 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 19:15.