У контракті Голанда відсутній важливий пункт

Голанд визначився зі своїм майбутнім

Нападник Ерлінг Голанд, ймовірно, покине Боруссію влітку 2022 року.

Про це повідомляє As.

Усна домовленість Боруссії з агентом Міно Райола про те, що клуб надасть можливість 21-річному форвардові безперешкодно змінити команду, залишається в силі.

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Гравець пообіцяв босам Боруссії, що не форсувати свій трансфер минулого літа і дотримав слова, попри пропозиції від топклубів Європи. Тому через рік Боруссія піде йому назустріч.

Відзначається, що всі домовленості були досягнуті на усному рівні, ніякі документи не підписані. І в контракті Голанда не прописані відступні в розмірі 75 мільйонів євро.

Домовленість передбачає, що "Боруссія" піде на контакт з клубом, який вибере сам футболіст. Сам він хоче перейти в Реал, проте остаточне рішення нападник буде приймати, відштовхуючись від думки Райоли.