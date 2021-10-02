УПЛ. Ворскла - Інгулець 3:0. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У рамках десятого туру Української Прем'єр-ліги Ворскла вдома обіграла Інгулець.
66 хвилина. Відео голу Рангела
77 хвилина. Відео голу Тіля
84 хвилина. Відео голу Тіля
Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 2 жовтня
Ворскла - Інгулець 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Рангел, 2:0 - 77 Тіль, 3:0 - 84 Тіль
Ворскла: Різник - Чеснаков, Тамм, Яворський - Пердута, Скляр (Пешіч, 88), Пуцлін, О. Тілль (Амількар, 88), Кане (Челядін, 78) - Рангел, Степанюк.
Інгулець: Шуст - Полегенько, Салем, Ковальов, Поспєлов (Козак, 83), Асмелаш - Бартуловіч (Шишка, 83), Запорожець, Шарай - Плохотнюк (Гопей, 83), Сітало.
Попередження: Пуцлін, 33 - Бартуловіч, 20, Шарай, 36.
Раніше, Дніпро-1 з голом Довбика переміг ФК Львів у 10 турі.