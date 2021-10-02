Дніпро-1 увірвався у ТОП-3 чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У рамках десятого туру Української Прем'єр-ліги Львів у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича поступився Дніпро-1

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь клуба з Дніпра.

Перемога дозволила Дніпру-1 набрати 19 очок та розташуватися на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

10 тур, 2 жовтня

ФК Львів - СК Дніпро-1 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Довбик

Львів: Ільющенков, Якимець, Зозуля, Брікнер, Романчук, Бусько (Ернест, 46), Чірьяк, Політило (Сорокін, 71), Шина (Крушинський, 46), Грисьо (Ременяк, 66), Нич (Альваро, 66).

Дніпро-1: Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 73), Адамюк, Сваток, Дубінчак, Джурасек (Ді Франко, 68), Ігнатенко, Піхальонок, Гуцуляк (Русин, 80), Назаренко (Нельсон, 73), Довбик.

Попередження: Грисьо (31), Романчук (37), Зозуля (41), Брікнер (50), Ернест (67), Політило (71) - Ігнатенко (53), Піхальонок (65), Кожокару (90), Дубінчак (92)

Нагадаємо, Рух обіграв Маріуполь.