Боруссія Д перемогла Аугсбург, Штутгарт розібрався з Гоффенгаймом у 7 турі Бундесліги

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Відбулися матчі 7 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
7 тур, 02 жовтня
Боруссія Д. - Аугсбург 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 10 Геррейро, 1:1 - 35 Зечірі, 2:1 - 51 Брандт
Вольфсбург - Боруссія М. 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 5 Емболо, 0:2 - 7 Гофманн, 1:2 - 25 Вальдшмідт, 1:3 - 90+5 Скаллі
Герта Берлін - Фрайбург 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Лінгарт, 1:1 - 70 Пйонтек, 1:2 - 78 Петерсен
Штутгарт - Гоффенгайм 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Кемпф, 2:0 - 60 Мавропанос, 3:0 - 81 Массімо, 3:1 - 84 Ларсен
Раніше, Кельн обіграв Гройтер Фюрт.