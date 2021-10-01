Кельн розібрався з Гройтер Фюртом у 7 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 7 турі Бундесліги Кельн вдома обіграв
Матч завершився з рахунком 3:1.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
7 тур, 01 жовтня
Кельн - Гройтер Фюрт 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Маєргофер, 1:1 - 50 Андерссон, 2:1 – 55 Скірі, 3:1 - 90 Скірі
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Джерело - Чемпіон.
У 7 турі Бундесліги Кельн вдома обіграв
Матч завершився з рахунком 3:1.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
7 тур, 01 жовтня
Кельн - Гройтер Фюрт 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Маєргофер, 1:1 - 50 Андерссон, 2:1 – 55 Скірі, 3:1 - 90 Скірі