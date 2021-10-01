 Климовський пояснив, чому покинув Ниву | Футбол | Champion.com.ua
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Климовський пояснив, чому покинув Ниву

Сьогодні 21:57 226 0
Ігор Климовський прокоментував розірвання контракту з Нивою
Климовський пояснив, чому покинув Ниву
#Нива

Джерело - fanday.net.

Екстренер Ниви Ігор Климовський назвав причини відходу з тернопільського клубу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Розійшлись з клубом за обопільною згодою. Президент викликав до себе на розмову. В першу чергу сказав, що незадоволений останньою грою проти Прикарпаття. Мені і самому було неприємно, що вдома програли 0:2. Президент сказав, що хоче побачити якийсь розвиток клубу. Або ми прощаємося, або здобуваємо позитивний результат в наступних двох іграх – проти Металіста і Оболоні.

Я зробив усе, що було від мене можливе. Багато що дав команді, ми набрали досить багато очок. В першу чергу я просив укомплектувати склад – ми не укомплектувалися. Фінансово клуб поки не дотягує взяти футболістів вищого рівня. Не кожен футболіст захоче йти в клуб, в якому є затримки по зарплаті. Багато хто відмовлявся. Ми залишилися практично з тими футболістами, які грали минулого сезону. А для того, щоб чогось досягати потрібна нова кров. У нас була одна з наймолодших команд у Першій лізі.

Президент Ниви хоче вийти в УПЛ. Я теж хочу, але я реально дивлюся на речі в даний момент. Важко вийти в Прем'єр-лігу з поточним фінансовим становищем. Футболісти намагаються і віддаються на полі, але у команді багато молодих гравців, яким не вистачає майстерності. Потрібно зміцнення. Через це виходять і розбіжності. Президент хоче виходу в УПЛ, я ніби також хочу, але на цей момент не виходить. Може, прийде інший тренер і у нього вийде.

Нива ще не повністю зі мною розрахувалася, але пообіцяли, що протягом тижня закриють питання. У клубі є заборгованість по зарплаті. Мінімум два місяці.

Чи створювала заборгованість додаткове напруження у команді? Як для тренера, обстановка в колективі була хороша. Молоді футболісти мене слухалися, сприймали те, що я від них хочу. Вони хотіли вчитися. Зрозуміло, що у хлопців є сім'ї, які треба годувати. Фінансова складова теж важлива для виходу у Прем'єр-лігу. Не лише підтримка штанів, але й трохи більше. Футболісти завжди хочуть заробляти. Можливо, настрій був не супер, особливо в останніх іграх. Команда була на третьому місці і, якби вчасно все платилося, навіть той мінімум, який ми отримували – може, цього й вистачило б", – сказав Климовський.

Нагадаємо. Нива повідомила про розрив контракту з головним тренером Ігорем Климовським.

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