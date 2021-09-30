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У Ниві підтвердили розірвання контракту з Климовським

Сьогодні 14:41 121 0
Нива залишилась без головного тренера
У Ниві підтвердили розірвання контракту з Климовським
#Нива, #Климовський

Джерело - suspilne.media.

Тернопільська Нива залишилася без головного тренера Ігоря Климовського.

Про це розповів директор футбольного клубу Андрій Тихий.

Контракт з тренером розірвали за згодою сторін. 

"Останній час команда втратила іскру, яка була на початку сезону. Було спільне рішення тренера, щоб припинити співпрацю. Командні потрібний новий заряд і емоції", – каже Тихий.

 До матчу з Металістом команда буде готуватися зі спортивним директором Андрієм Задорожним. 

Нового тренера планують призначити до домашнього матчу з Оболонню.

Раніше повідомлялося, що Климовський покинув Ниву.

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