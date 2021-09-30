Джерело - suspilne.media.
Тернопільська Нива залишилася без головного тренера Ігоря Климовського.
Про це розповів директор футбольного клубу Андрій Тихий.
Контракт з тренером розірвали за згодою сторін.
"Останній час команда втратила іскру, яка була на початку сезону. Було спільне рішення тренера, щоб припинити співпрацю. Командні потрібний новий заряд і емоції", – каже Тихий.
До матчу з Металістом команда буде готуватися зі спортивним директором Андрієм Задорожним.
Нового тренера планують призначити до домашнього матчу з Оболонню.
Раніше повідомлялося, що Климовський покинув Ниву.