Президент Барселони визначився з основним кандидатом на заміну Куману

Італієць відповідає всім вимогам клубу.

Джерело - Чемпiон.

Президент Барселона Жоан Лапорта визначився з основним кандидатом на заміну чинному головному тренеру каталонців Рональду Куману.

Барселона хоче підписати лідера Ліверпуля

Про це повідомляє TodoFichajes.

Функціонер хотів би бачити на тренерському містку "синьо-гранатових" колишнього наставника Ювентуса Андреа Пірло. За інформацією джерела, італієць відповідає всім вимогам клубу.

На користь Пірло говорить те, що він запросить найменшу зарплату серед всіх кандидатів на займану посаду.

Нагадаємо, наразі Барселона розташовується на шостому місці в Ла-Лізі. Лігу чемпіонів команда почала з двох розгромних поразок.