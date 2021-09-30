Барселона хоче підписати лідера Ліверпуля

Каталонському клубу потрібен Салах

Каталонська Барселона зацікавлена ​​у підписанні 29-річного вінгера Ліверпуля і збірної Єгипту Мохамеда Салаха.

Про це повідомляє El Nacional.

Контракт Салаха з Ліверпулем розрахований до 2023 року, і футболіст його поки не продовжив. Барселона сподівається, що гравця можна буде підписати наступного року.

Салах захищає кольори Ліверпуля після переходу з римської Роми влітку 2017 року за €42 мільйони. У поточному сезоні Мохамед провів за англійську команду 8 матчів у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Орієнтовна вартість футболіста складає €100 мільйонів.

Раніше, Барселона зазнала розгромної поразки від Бенфіки у Лізі чемпіонів.