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Ярмоленко отримав одну з найнижчих оцінок за матч з Рапідом

Сьогодні 10:25 371 0
Ярмоленко отримав одну з найнижчих оцінок за матч з Рапідом
#Ярмоленко, #Вест Гем

Джерело - Чемпiон.

У матчі 2-го туру Ліги Європи Вест Гем на своєму полі впевнено переграв Рапід. 

Український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов у старті Вест Гема і провів на полі 75 хвилин. Додамо, що Андрій віддав передгольовий пас, коли його команда забивала перший гол.

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив гру учасників зустрічі. Згідно з його даними, українець отримав одну з найнижчих оцінок у складі "молотобійців". Ресурс оцінив його дії в 6.6 бала - четвертий з кінця показник в команді.

Найкращим гравцем поєдинку був визнаний форвард Вест Гема Саїд Бенрахма - 8.4 бала.

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