Ярмоленко віддав блискучий передгольовий пас за Вест Гем у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2 туру Ліги Європи між Вест Гемом та Рапідом українець Андрій Ярмоленко вийшов зі стартових хвилин у складі господарів поля. Йому вдалося долучитися до результативних дій своєї команди.

На 29-й хвилині гри Ярмоленко майстерно закинув із глибини м'яч на Майкла Антоніо, а тому залишалося тільки покотити шкіряного на порожні ворота для Деклана Райса:

Додамо, що Ярмоленко відіграв у цьому матчі 75 хвилин, а Вест Гем переміг з рахунком 2:0.

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