Україна залишається 11-ю в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Тільки Шахтар заробив очки

Джерело - Чемпiон.

Завершилися другі тури групових етапів трьох єврокубкових турнірів - Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій.

Українські команди представлені тільки в двох з них - київське Динамо і донецький Шахтар виступають в Лізі чемпіонів, а луганська Зоря - в новоствореній Лізі конференцій.

Тільки донецька команда зуміла заробити очки, зігравши внічию з Інтером, а ось Динамо і Зоря били розгромлені своїми суперниками.

Таким чином, Україна зберегла своє 11-е місце і мінімально наблизилася до Шотландії, представники якої і зовсім програли всі свої матчі.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 1 жовтня 2021 року