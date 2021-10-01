Лаціо - Локомотив 2:0. Відеоогляд матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпiон.
У другому турі групового етапу Ліги Європи Лаціо переграло московський Локомотив.
Ліга Європи-2021/22
Груповий етап
2 тур, 30 вересня
Група Е
Лаціо - Локомотив 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Башич, 2:0 - 38 Габаррон
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Джерело - Чемпiон.
У другому турі групового етапу Ліги Європи Лаціо переграло московський Локомотив.
Ліга Європи-2021/22
Груповий етап
2 тур, 30 вересня
Група Е
Лаціо - Локомотив 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Башич, 2:0 - 38 Габаррон