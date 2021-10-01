Вест Гем Ярмоленка переграв Рапід. Результати матчів Ліги Європи

Українець відіграв 76 хвилин у матчі з Рапідом

Джерело - Чемпіон.

У другому турі Ліги Європи сезону 2021/22 років відбулися вісім матчів.

Ліга Європи-2021/22

Груповий етап

2 тур, 30 вересня

Група Е

Лаціо - Локомотив 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Башич, 2:0 - 38 Габаррон

Марсель - Галатасарай 0:0

Група F

Брага - Мідтьюлланн 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Евандер (пен), 1:1 - 55 Галено (пен), 2:1 - 62 Орта, 3:1 - 90+5 Галено

Лудогорець - Црвена Звезда 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 64 Канга

Група G

Селтік - Баєр 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 25 Гінкепі, 0:2 - 35 Вірц, 0:3 - 58 Аларіо, 0:4 - 90+4 Адлі

Ференцварош - Бетіс 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Фекір, 1:1 - 44 Узуні, 1:2 - 76 Вінго (авт), 1:3 - 90+5 Тельйо

Група Н

Вест Гем - Рапід 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Райс, 2:0 - 90+4 Бенрахма

Генк - Динамо З 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Іванушец, 0:2 - 45+3 Петкович (пен), 0:3 - 67 Петкович

Раніше, Лестер програв Легії Харатіна у Лізі Європи.