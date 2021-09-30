Лестер програв Легії Харатіна. Результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У другому турі Ліги Європи сезону 2021/22 років відбулися вісім матчів.
Ліон - Брондбю 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 64 Екамбі, 2:0 - 71 Екамбі, 3:0 - 86 Ауар
Спарта - Рейнджерс 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 29 Ганцко
Група В
Реал Сосьєдад - Монако 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Дісасі, 1:1 - 53 Меріно
Штурм - ПСВ 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Сангаре, 0:2 - 51 Захаві, 1:2 - 55 Станкович, 1:3 - 73 Макс, 1:4 - 78 Вертессен
Група С
Легія - Лестер 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 31 Емрелі
Наполі - Спартак 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 1 Ельмас, 1:1 - 55 Промес, 1:2 - 81 Ігнатов, 1:3 - 90 Промес, 2:3 - 90+4 Осімхен
Група D
Антверпен - Айнтрахт 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+1 Пасіенсія
Фенербахче - Олімпіакос 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Соареш, 0:2 - 63 Масурас, 0:3 - 68 Масурас
Раніше, Зоря зазнала розгромної поразки від Роми у Лізі конференцій.