Лестер програв Легії Харатіна. Результати матчів Ліги Європи

Харатін відіграв увесь матч з Лестером

Джерело - Чемпіон.

У другому турі Ліги Європи сезону 2021/22 років відбулися вісім матчів.

Ліга Європи-2021/22

Груповий етап

2 тур, 30 вересня

Група А

Ліон - Брондбю 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Екамбі, 2:0 - 71 Екамбі, 3:0 - 86 Ауар

Спарта - Рейнджерс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Ганцко

Група В

Реал Сосьєдад - Монако 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Дісасі, 1:1 - 53 Меріно

Штурм - ПСВ 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Сангаре, 0:2 - 51 Захаві, 1:2 - 55 Станкович, 1:3 - 73 Макс, 1:4 - 78 Вертессен

Група С

Легія - Лестер 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 31 Емрелі

Наполі - Спартак 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Ельмас, 1:1 - 55 Промес, 1:2 - 81 Ігнатов, 1:3 - 90 Промес, 2:3 - 90+4 Осімхен

Група D

Антверпен - Айнтрахт 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+1 Пасіенсія

Фенербахче - Олімпіакос 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Соареш, 0:2 - 63 Масурас, 0:3 - 68 Масурас

Раніше, Зоря зазнала розгромної поразки від Роми у Лізі конференцій.