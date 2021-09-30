 Оболонь - Кривбасс: Где смотреть матч Первой лиги | Футбол | Champion.com.ua
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Оболонь - Кривбас: Де дивитися матч Першої ліги

Сьогодні 15:55 196 0
Матч відбудеться у п'ятницю, 1 жовтня.
Оболонь - Кривбас: Де дивитися матч Першої ліги
#Кривбас

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру чемпіонату України у Першій лізі Оболонь прийме Кривбас.

Матч відбудеться у п'ятницю, 1 жовтня. Початок матчу о 17:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 3.

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