Оболонь - Кривбас: Де дивитися матч Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 11 туру чемпіонату України у Першій лізі Оболонь прийме Кривбас.
Матч відбудеться у п'ятницю, 1 жовтня. Початок матчу о 17:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 3.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У матчі 11 туру чемпіонату України у Першій лізі Оболонь прийме Кривбас.
Матч відбудеться у п'ятницю, 1 жовтня. Початок матчу о 17:30 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 3.